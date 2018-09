Venus în Scorpion 2018 este aici! Relaţii cu SECRETE, lupte de PUTERE

Venus in Scorpion 2018 este aici! Relatii cu SECRETE, lupte de PUTERE

Incepand de duminica, 9 septembrie 2018, o noua tema vitala pentru viata noastra s-a activat: tema relatiilor de cuplu, urmare a faptului ca Venus, planeta iubirii, armoniei, frumusetii paraseste Balanta unde a stat linistita si in armonie si intra in tumultuosul, enigmaticul si intunecatul Scorpion.

Aceasta combinatie ciudata, intensa si ravasitoare nu este scurta si ascunde provocari pentru noi.



Astrologii considera Scorpionul o gazda dura pentru dulcea Venus.



Pe 5 octombrie 2018, in timp ce este in Scorpion, Venus intra in miscare retrograda (o data la un an si jumatate se intampla), si iese din Scorpion pe 31 octombrie 2018 cand ajunge in Balanta, apoi iese din retrograd in Balanta in luna noiembrie, urmand sa revina in Scorpion pe 17 decembrie 2018.



Cum te impacteaza Venus in Scorpion in functie de zodie?



Asadar, multa intersectie intre Venus si Scorpion anul acesta, si in miscare directa si in cea retrograda, ceea ce inseamna ca este ceva aici pentru noi de privit, de rezolvat, de vindecat, de schimbat, intrucat aceasta combinatie este total despre loialitate, obsesie, putere, control si intensitate in relatii.



BERBEC



Berbecul este un semn zodiacal puternic sexual si Venus in Scorpion iti va creste libidoul. Este un timp excelent pentru momente fierbinti si intime in asternuturi. Este o perioada buna si sa ceri imprumuturi sau un bonus binemeritat, sa iti pui la punct o asigurare sau sa perfectezi detaliile unui divort. Ce au toate acestea in comun ? Generozitatea altora ! Asteapta-te la un cadou dragut.



TAUR



Venus in Scorpion genereaza atractii puternice sexuale pentru semnul tau zodiacal. Cineva ti se va parea atractiv in mod particular si iti poate fi greu sa ii rezisti. Ai putea fi disponibil, dar ai grija sa fie si persoana. Daca esti prins intr-o relatie, acum este timpul sa devii mai apropiat cu persoana iubita, sa privesti si rezolvi orice dezechilibre de putere din relatie si sa elimini obiceiuri repetitive distructive. Esti indemnat sa ii rasfeti pe altii.



