UNTOLD 2018. Anunţ foarte important pentru toţi cei care au bilet

UNTOLD 2018. Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Jason Derulo, The Prodigy, Armin van Buuren, Kygo, Diplo, Tiesto, Steve Aoki dar și mulți alții vor urca pe cele 9 scene ale festivalului UNTOLD.

UNTOLD 2018. În 2018 toți festivalierii au posibilitatea să parcurgă în avans, online, o parte a procesului de check-in, câștigând astfel timp la intrarea în festival. Fanii festivalului pot accesa aplicația Untold sau site-ul untold.com și se pot înregistra cu o adresa de email pentru completarea procesului de check-in.

Fanii trebuie să completeze cu atenție datele solicitate în formular, apoi să urmeze pașii și să efectueze procesul de check-in. Aceștia vor putea efectua check-in și pentru colegii lor, dacă pe respectiva adresa de email au fost cumpărate mai multe abonamente de festival. Este important de reținut faptul că doar persoana înregistrată în formularul de check-in va putea să primească brățara de festival în baza abonamentului.

UNTOLD 2018. Procesul de check-in va salva participanților la festival timp important și le va oferi acces la funcția de alimentare online cu bani a brățărilor de festival. Suma încărcată de fiecare participant pe brățară va deveni activă în momentul în care aceștia o vor primi de la corturile de check-in, în urma prezentării biletului de acces.

CEA MAI IMPRESIONANTĂ PRODUCȚIE A UNUI EVENIMENT DIN ROMÂNIA!

Peste 7.000 de persoane lucrează în producția efectivă a festivalului UNTOLD, dintre care peste 1200 sunt voluntari.

În ceea ce privește logistica festivalului, cifrele sunt impresionante: peste 350 de camioane necesare pentru transportul logistic.

UNTOLD 2018. Scena principală are 31 metri înălțime și peste 80 de metri baza. Scena va avea 3000 mp de decor, iar pentru prima dată, aceasta va avea încorporate elemente 3D prin prezența personajelor principale din conceptul creativ al ediției 2018.

UNTOLD 2018. Perimetrul festivalului este împrejmuit de 8 km de gard. Pentru grafica și designul tuturor scenelor s-au adunat peste 500 de ore de muncă a peste 20 designeri și arhitecți, ce au contribuit la crearea povestii UNTOLD din acest an. Scena principală va avea peste 500 de mp de ecrane led, dublu față de anul trecut, pentru un show și mai imersiv pe timp de noapte.

Consumul de energie însumeaza 5,8 MW putere instalată, adică consumul unui oraș de peste 40.000 de locuitori din România. Cablurile electrice care se vor folosi au greutatea de aproximativ 25 de tone.

In plus pentru a minimiza impactul fonic asupra riveranilor pe timpul celor patru zile de festival organizatorii au instalat in diferite zone din perimetrul festivalului panouri / bariere fonice. Toate acestea sunt conform standardelor tehnice internaționale de utilizare în medii speciale-mobile.

UNTOLD 2018. MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN PERIMETRUL FESTIVALULUI!

Peste 1800 de jandarmi, polițiști, pompieri și medici din Cluj se vor asigura în cele 4 zile și 4 nopți de festival că sunt respectate măsurile de siguranță. În plus, în festival vor exista și 700 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate și un spital de campanie SMURD și 4 puncte de prim ajutor.

UNTOLD 2018. În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

