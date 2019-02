Un tanc-monstru, controlat de Inteligența Artificială, arma care va schimba fața războiului

Armata SUA a cerut experților să participe la construirea unui vehicul blindat care va avea capacitatea de a detecta și de a ataca în mod automat țintele inamice, scrie Futurism.com.

The Advanced Targeting and Lethality Automated System - Sistemul Automat Avansat de IDentificare și Eliminare, sub acronimul ATLAS, este unul dintre noile proiecte americane ce ar putea schimba fața războiului.

Tancul ar putea face tot ceea ce este necesar pentru eliminarea țintei, mai puțin să apese pe trăgaci. Un om va trebui să îndeplinească în continuare această sarcină.

Este un detaliu important. În întreaga lume, 26 de țări au cerut o interdicție aplicată armelor total autonome. Totuși, SUA au cotninuat să dezvolte tehnologie militară bazată pe Inteligența Artificială, cu scopul de a automatiza câmpul de luptă.

În acest moment, legile impun încă necesitatea unei decizii finale umane în ceea ce privește deschiderea focului.

În viitor? "Pare că ne îndreptăm spre o cursă a înarmării în care această interdicție aplicată autonomiei totale a armelor va fi eliminată", spune Stuart Russel, un expert în automatizare, pentru publicația Quartz.

Scopul ATLAS, din punct de vedere al Armatei, este să facă lupta mai eficientă.

"Orice reducere a timpului de reacție, chiar și a unor fracțiuni de secundă, este importantă. O mulțime de decizii, în timpul luptei, sunt luate într-un interval foarte scurt. Dacă ești într-un tanc și vezi inamicul într-un tanc, probabil că și el te poate vedea. Și dacă e în raza de acțiune a armelor tale, probabil și tu ești în raza de acțiune a armelor lui", epxlică Paul Scharre, director de programe al Center for New American Security, un think tank din domeniul securității.