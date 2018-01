Un român pe lista nominalizărilor la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic

FOTO EXPLICATIE: "God’s Own Country", cu actorul român Alec Secăreanu în distribuţie, lansat în România

Lungmetrajul "God's Own Country", în care actorul român Alec Secăreanu interpretează unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marţi la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety.

La aceeaşi categorie vor mai concura filmele "Darkest Hour", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Paddington 2", "The Death Of Stalin" şi "Lady Macbeth".



Filmul "God's Own Country", regizat de Francis Lee, a fost marele învingător la gala British Independent Film Awards (BIFA) din 2017, ce a avut loc la începutul lunii decembrie la Londra, unde s-a impus la trei categorii - "cel mai bun film britanic independent", "cel mai bun actor" (Joshua O'Connor) şi "cel mai bun scenarist debutant" (Francis Lee).

Alec Secăreanu s-a născut pe 4 decembrie 1984, în Bucureşti. A absolvit cursurile organizate de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti (UNATC) în anul 2004. S-a remarcat, printre altele, în scurtmetrajul "Mătăsari" (2011), filmul spaniol "Canibal" (2014) şi lungmetrajul românesc "Minte-mă frumos în Centrul Vechi" (2016). A primit rolul Gheorghe Ionescu din filmul "God's Own Country" după un casting de şase luni în România, pe durata căruia producătorii peliculei au purtat discuţii cu peste 40 de alţi actori.



Gala de decernare a premiilor BAFTA 2018 va avea loc pe 18 februarie la Royal Albert Hall din Londra. Evenimentul va fi prezentat de actriţa de comedie Joanna Lumley, care a preluat acest rol de la Stephen Fry.