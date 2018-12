Un primar din Ialomița, șpagă pentru contracte cu primăria

Primarul orșului Grindu, din Ialomița, Vieriu Costel, a primit șpaga de 30.000 de lei de la un om de afaceri pentru in schimbul acordarii unui contract. Edilul este acuzat de trafic de influență.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție anunță că primarul comunei Grindu, județul Ialomița, Costel Vieriu, a fost arestat la domiciliu după ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de lei in schimbul acordarii unui contract. Edilul este acuzat de trafic de influență.

"În cursul anului 2017, inculpatul Vieriu Costel, în calitatea menționată mai sus, a pretins unui om de afaceri (martor în cauză) să-i remită un comision de 10% din valoarea facturilor ce urmau a fi emise în baza unui contract pe care societatea martorului intenționa să-l încheie cu primăria comunei Grindu, județ Ialomița. După ce s-a asigurat că firma respectivă a câștigat contractul, inculpatul Vieriu Costel a primit, în două tranșe, de la omul de afaceri suma de 41.000 lei (reprezentând contravaloarea comisionului menționat anterior).

Într-un context asemănător și pentru același motiv, inculpatul Vieriu Costel a cerut de la aceeași persoană un comision de 15% și a primit, la data de 29 noiembrie 2018, suma de 30.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante", informeaza DNA.