Dezvăluire tristă despre Andrei Gheorghe: Ar fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen

Realizatoarea TV Marina Almăşan susţine că, în ianuarie, a propus conducerii televiziunii publice ca Andrei Gheorghe să prezinte, alături de ea, emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”, dar a fost refuzată.



"În opinia mea, mintea sa sclipitoare, combinată cu afurisenia sa binecunoscută, ar fi încăput bine între hotarele formatului meu de televiziune. Andrei s-a bucurat, eu l-am “propus mai departe”, însă obiecții au fost destule, sub diferite motive ( inclusiv că “are dantura stricată”...). Am stat mult timp pe gânduri, până să-i comunic “verdictul”. L-a primit cu seninătate : “Mă așteptam- mi-a spus. Îmi pare rău, aș fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen pentru mine”... N-am înțeles atunci exact la ce se referea, am înghițit în sec (chiar credeam în varianta aceasta de “coprezentator”) și...am căutat în continuare," a scris îndrăgita prezentatoare pe contul ei de facebook.

"Astăzi am fost șocată să-mi încep ziua cu trista veste a plecării lui Andrei. Sper, spre o lume mai bună, mai așezată, cu care să nu aibă atâta de luptat... Îmi amintesc un crâmpei dintr-un interviu pe care Andrei - fiu al unei familii mixte - l-a oferit, candva, unui ziar . Spunea ceva, de genul : “Când mergeam în Rusia, la bunici, cei de acolo îmi spuneau “român nesuferit”. Când mă întorceam acasă, în Romania, cei de aici mă faceau “rus împuțit”. Îl înțeleg atât de bine.....

Odihnește-te în pace, Andrei!"