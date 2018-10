Tulburarea bipolara: primele simptome

Tulburarea bipolara

Tulburarea bipolara este o afectiune grava, de natura psihica, denumita astfel deoarece persoana suferinda alterneaza doua stari de dispozitie extreme.

Tulburarea bipolara debuteaza, de obicei in perioada finala de adolescenta, la majoritatea, se face simtita intre 20 si 30 de ani, pana in 45 de ani, iar sansele de a se dezvolta ulterior scad extrem de mult. Exista insa posibilitatea ca la un varstnic sa se instaleze depresia in forma unipolara. Tulburarea bipolara se instaleaza foarte rar la copii.

In tulburarea bipolara, denumita anterior boala maniaco-depresiva, episoadele de depresie alterneaza cu episoadele de manie sau posibil, de o forma mai putin severa de manie, numita hipomanie.

Mania este caracterizata printr-o stare extrem de activa, excesiva chiar, cu sentimente de euforie, care sunt in mare masura disproportionate in raport cu situatia reala. Persoanele care se confrunta cu mania de multe ori cred ca sunt in cea mai buna forma lor, sunt creativi, plini de initiativa si idei noi, insa din nefericire nu le pot duce pana la capat sau se dovedeste ca sunt incapabili de a le implementa.

Tulburarea bipolara: Este posibil ca boala sa fie ereditara, mai ales pe un anumit model educational daca a asistat copil fiind, la manifestarile unuia dintre parinti. Episoadele de depresie si manie pot aparea impreuna sau la o distanta in timp.

Cei care sufera de boala au una sau mai multe perioade de tristete excesiva, dublata de pierderea interesului pentru viata, precum si una sau mai multe perioade de euforie, energie extrema si de multe ori iritabilitate, cu perioade de dispozitie relativ normala intre aceste perioade.

Medicii isi bazeaza diagnosticul pe simptome, pe discutiile cu persoana in cauza, prietenii sau familia.

Tratamentul se bazeaza pe terapii care stabilizeaza starea de spirit, cum ar fi litiu si anumite anticonvulsivante (utilizate pentru tratamentul crizelor), dar in paralel cu medicatia sau intre terapii, este recomnadata psihoterapia.

Tulburarea bipolara: Cele mai multe tulburari bipolare pot fi clasificate drept:

- tulburare bipolara de tip I: persoana a avut cel putin un episod maniacal care le-a impiedicat sa functioneze in mod normal sau care include halucinatii si delir (vizuale sau auditive) precum si episoade depresive

- tulburarea bipolara de tip II: persoana a avut episoade depresive majore sau cel putin unul, mai putin episoade severe maniacale (hipomaniacale)

Cu toate acestea, unii oameni au episoade care seamana cu o tulburare bipolara, dar care nu indeplinesc criteriile specifice pentru bipolara I sau tulburare II. Astfel de episoade pot fi clasificate ca tulburari bipolare nespecifice sau tulburare ciclotimica.

Tulburarea bipolara: Cauze

Cauza exacta a tulburarii bipolare nu este cunoscuta, dar se considera ca o anumita predispozitie genetica ar fi implicata in dezvoltarea tulburarii bipolare. De asemenea, organismul produce anumite substante, cum ar fi norepinefrina neurotransmitatorii (substante prin care celulele nervoase pot comunica) sau serotonina, al caror nivel nu poate fi controlat in mod normal.

Tulburarea bipolara poate debuta dupa un eveniment stresant, cum dealtfel orice astfel de eveniment poate declansa un alt episod. Cu toate acestea, nu a fost dovedita nici o relatie cauza-efect.

Simptomele de tulburare bipolara de tip depresie si manie pot aparea si in alte afectiuni, cum ar fi in hipertiroidie, din cauza unui nivel ridicat de hormoni tiroidieni.

De asemenea, episoadele pot fi declansate de droguri, cum ar fi cocaina si amfetamina.

Tulburarea bipolara: Simptome

In tulburarea bipolara, episoade cu simptome alterneaza cu perioadele de normalitate, cand manifestarile sunt remise.

Episoadele dureaza de la cateva saptamani pana la 3 pana la 6 luni. Ciclurile de timp de la debutul unui episod pana la urmatorul variaza. Unii oameni au episoade rare, poate doar cateva in toata viata, in timp ce altele au patru sau mai multe episoade in fiecare an (numit ciclism rapid). In ciuda acestei variatii mari, timpul ciclului pentru fiecare persoana este relativ aceeasi.

Episoadele constau din depresie si manie, posibil cu manie mai putin severa (hipomanie). Foarte putini pacienti alterneaza rapid intre manie si depresie, in timpul fiecarui ciclu, dar in cele mai multe din cazuri, una sau alta dintre stari predomina intr-o oarecare masura.

Tulburarea bipolara: Depresia

Depresia in tulburarea bipolara seamana cu depresia care apare de sine statatoare. Pacientii se simt excesiv de tristi si isi pierd interesul pentru activitatile lor. Sunt apatici, se misca incet si dorm mai mult decat de obicei. Apetitul lor poate fi crescut sau scazut, de aceea pot castiga sau pierde in greutate. Ele pot fi coplesiti de sentimente de inutilitate si de vinovatie, sunt in imposibilitatea de a se concentra sau de a lua decizii.

Simptome psihotice (cum ar fi halucinatiile si iluzii) sunt mai frecvente in depresia care apare in tulburarea bipolara decat in depresia propriu- zisa, care are loc in monoterapie.

Tulburarea bipolara: Mania

Episoade de manie se termina brusc fata de cele de depresie si sunt de obicei mai scurte, cu o durata de 7-10 zile. Oamenii se simt exuberanti, energici si euforici, dar pot fi si iritabili. Pot sa se simta prea increzatori, actioneaza sau se imbraca extravagant, dorm putin si vorbesc mai mult decat de obicei. Sunt usor de distras si trec in mod constant de la un subiect la altul, sau se angajeaza brusc si cu toata puterea intr-o alta tema. Se implica cu usurinta in activitati diverse riscante (cum ar fi pariuri, imprumuturi importante, credite, investitii si afaceri riscante, jocuri de noroc sau aventuri sexuale) fara sa aprecieze consecintele (cum ar fi pierderea de bani, imposibilitatea de a plati imprumuturile, creditele, pariurile, adulterul). Nu iau in calcul teama de a fi vatamati.

In momentele de manie, persoanele sunt convinse ca aceste situatii sunt cele mai bune oportunitati si incearca sa ii convinga de acest lucru si pe cei din jur. Problema este ca le lipseste perspectiva asupra starii lor. Aceasta lipsa de realism, plus energia si capacitatea lor fizica foarte mare ii face nerabdatori, intruzivi, bagaciosi, insistenti, agresivi si iritabili.

Drept rezultat, ei pot avea probleme in relatiile sociale si se vor simti ori neintelesi, nesustinuti sau tratati pe nedrept, dezvoltand un discurs de tipul mania persecutiei. Uneori pot prezenta si delir pe o anumita ideatica, care insa nu reprezinta forme ale unei psihoze( precum schizofrenia )ci se manifesta ca o forma extrema de manie.

Tulburarea bipolara: Bolnavii pot avea si simptome psihotice care seamana cu schizofrenia, cu iluzii extrem de grandioase, cum ar fi cele de tip religios, in care bolnavul se crede sfant, ori alte situatii cand se considera un geniu "neinteles" al domeniului in care activeaza - IT, afaceri etc etc. Altii se pot simti persecutati, urmariti de fosti sefi, autoritati, securitate sau de FBI.

Nivelul activitatii lor creste semnificativ, iar persoanele pot face aproape orice, cu totala dezinhibare, de la a participa la concursuri cu public, sa cante, sa tina discursuri, sa mearga in audiente la niveluri inalte, etc. Activitatea mentala si fizica poate fi atat de inversunata incat pacientul se poate confrunta cu o pierdere completa de gandire coerenta si comportament (manie deliranta) provocandu-si epuizare extrema. Persoanele afectate necesita tratament imediat, scrie doc.com.

Hipomania, in schimb, nu este la fel de severa ca mania.

Oamenii se simt veseli, binedispusi, au nevoie de somn putin si sunt mental si fizic activi. Pentru unii oameni, hipomania chiar este o perioada productiva. Ei au multa energie, se simt creativi si increzatori, functioneaza adecvat in situatii sociale. Ei nu -si doresc deloc sa paraseasca aceasta stare placuta. Cu toate acestea, multe persoane cu hipomanie sunt usor de distras si usor de iritat, trecand rapid la crize si accese de furie. Ei fac adesea angajamente pe care nu le pot respecta sau incep, chiar cu meticulozitate, proiecte pe care insa nu le termina. Cei cu hipomanie isi schimba rapid starea de spirit si pot fi constienti de aceasta si sa fie deranjati de ele.

Tulburarea bipolara: Episoadele mixte

Unii pacienti ce sufera de tulburare bipolara pot fi afectati simultan de depresie si manie (sau hipomanie) intr-un singur episod, cand in mijlocul exaltarii, ar putea deveni intr-un moment, plin de lacrimi, sau invers, sa inceapa sa rada zgomotos in mijlocul unui episod de depresie. De multe ori, pot merge la culcare deprimati si se trezesc dimineata devreme si se simt euforici si energetic.

Cea mai mare problema a acestui tip de episod mixt este riscul major de suicid.