Nu mai arunca cojile de la ceapă şi cartofi. Sunt mai sănătoase decât credeai!

Tratamente naturiste

Tratamente naturiste: Coaja este mai valoroasa pentru sanatate decit pulpa fructelor si legumelor.

Tratamente naturiste: Daca obisnuiti sa curatati de coaja fructele si legumele inainte de a le minca, trebuie sa stiti ca faceti o mare greseala.

De fapt, aruncati la gunoi cea mai sanatoasa parte a acestor alimente naturale, lipsindu-va organismul de nutrienti esentiali. Numeroase fructe au coaja mult mai hranitoare decat fructul in sine, cu mai multi antioxidanti si fibre vegetale.

In cojile fructelor si legumelor se ascund adevarate depozite de vitamine si minerale.

Este foarte important insa ca, inainte de a le consuma, sa fie bine spalate.

Tratamente naturiste: Inainte de a arunca la cos cojile, aflati beneficiile extraordinare pe care le are organismul de pe urma acestor medicamente si poate va veti hotari sa le pastrati.

Tratamente naturiste: foi de ceapă

Foi de ceapa pentru digestie. Cojile de ceapa sunt printre cele mai apreciate in medicina traditionala. Pare greu de crezut, dar din ele se pot prepara leacuri si feluri de mincare.

Ceapa intreaga este un izvor de sanatate, dar straturile exterioare sunt mult mai bogate in antioxidanti decit miezul.

Tratamente naturiste: Fenolii, compusii care abunda in cojile de ceapa, reprezinta un puternic aliat in lupta anticancer. Decoctul din foi de ceapa se prepara dintr-o mina de coji la un litru de apa.

Se lasa la fiert cam 15 minute. Se consuma cite un pahar in fiecare dimineata, in caz de reumatism sau guta.

Foile de ceapa aplicate pe git trateaza amigdalele, iar ceaiul din aceste coji este cel mai bun sirop de tuse. Contra diareei, se face un decoct din foi de ceapa uscata, din care se bea cate o jumatate de litru pe zi. Migrenele trec cu cataplasme cu foi de ceapa proaspete aplicate pe frunte.

Tratamente naturiste: Coji de cartofi

Cojile de cartofi n-ar trebui sa putrezeasca in cosul de gunoi. Aceste resturi sunt mai pretioase pentru sanatate decit tuberculul intreg.

Au un continut mare de potasiu, flavonoide cu actiune antioxidanta si antitumorala, vitamine din complexul B, fibre alimentare, compusi fenolici cu efect de reglaj asupra activitatii cardiace.

Coaja bine spalata si fiarta in apa se poate bea ca leac pentru hipertensiune si reumatism, are efect remineralizant.

Cojile fierte se pot aplica pe articulatiile dureroase si ranile care se cicatrizeaza greu.

Tratamente naturiste: Furnicile pot fi alungate tot cu coji de castravete, toxice pentru tipurile de ciuperci cu care se hranesc furnicile.

Fasolea este importanta in terapie prin cojile ei, adica tecile in care se dezvolta boabele. Contin aminoacizi, substante minerale, vitamina C, tirozidina si triptofan. Ceaiul din teci de fasole se recomanda in afectiuni cronice ale rinichilor si cailor urinare, dar mai ales persoanelor care sufera de diabet.

Acest ceai este un diuretic excelent, reduce cantitatea de zahar din singe, curata organismul de toxine, igienizeaza rinichii si normalizeaza urinarea. Se prepara dintr-o lingura de teci uscate si maruntite la un sfert de litru de apa. Se fierbe 15 minute si se beau doua cesti pe zi, neindulcit.

Extern, ceaiul din teci e bun in tratamentul eczemelor, eruptiilor cutanate, acneei. Pielita rosiilor, bun cardioprotector.

Tratamente naturiste: Coaja de dovleac este bogata in zinc, util pielii si unghiilor, si in beta caroten, care protejeaza de boli de inima si cancer. Putem beneficia de coaja doar curatind partea tare mai subtire.

Sursa: doctorandreilaslau.com