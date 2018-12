Tragedie în lumea sportului românesc. Un fotbalist a murit, răpus de cancer

Fostul jucator ar fi decedat in urma unui cancer de colon, anunta ziare.com.

Petre Ion Penita s-a stins din viata la numai 24 de ani.



A evoluat ca mijlocas dreapa si a evoluat la Avantul Dor Marunt, Dunarea Ciocanesti si Inainte Modelul.



In 2014, Penita a fost selectat de selectionerul de atunci al nationalei under 21 a Romaniei, Mihai Teja, intr-un loc care sa inceapa preliminariile EURO 2017.



Penita n-a fost insa convocat la niciun meci al nationalei de tineret, iar in 2016 cariera sa a luat-o la vale, fiind condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de trafic de minori.



El a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova, iar mai apoi la Penitenciarul Poarta Alba, sectia exterioara Valu lui Traian.