Top 4 zodii cu cea mai fină intuiţie: detectează rapid persoanele cu două feţe

Intuitia este un al saselea simt special, de care nu se bucura multi. Daca il ai, esti o norocoasa. Te scoate din impas de multe ori, te ajuta sa reactionezi corect la momentul portrivit, sa percepi de la distanta intentiile false. Cand logica si ratiunea par sa nu duca nicaieri, tu iti asculti inima si e de ajuns!

Iata 4 zodii cu o intuitie puternica:



Berbec



Ai un fler aparte cand e vorba de „mirosit“ oportunitati si esti un detector viu al persoanelor ipocrite, invidioase, geloase sau cu doua fete. Poti pune un verdict in doar cateva secunde. Cand ai de facut o alegere importanta, mai ales daca esti presata de timp, mergi pe intuitie. Nu de putine ori iti asumi decizii riscante, incat ii tii pe ceilalti cu sufletul la gura. Cu toate astea, se dovedeste ca ai ales calea cea buna, salvatoare, chiar daca la limita sigurantei si sub presiunea timpului, tot iesi la liman vie si nevatamata. La prima vedere te pripesti, actionezi la noroc si lasi lucrurile in voia sortii, in realitate tu stii exact la ce sa te astepti si rezultatul rareori te ia prin surprindere.



