Top 3 cele mai enervante zodii

Când vine vorba de defecte, uneori mai poți da vina și pe aster. Vezi care sunt cele mai enervante zodii.

Scorpion



Inteligența Scorpionului este cunoscută de toată lumea, dar sunt alte lucruri care te scot din sărite când stai prin preajma lui. Are un umor pe care doar el îl înțelege, este impulsiv și nu are deloc răbdare cu oamenii care nu sunt ca el. În plus, se enervează de la lucruri mărunte și au obiceiul de a face din orice o dramă. Nu știi niciodată ce te așteaptă de la un Scorpion. Acum pare fericit și încrezător, în următorul moment este melancholic și îngrijorat de tot.

Berbec



Este inteligent, puternic și foarte sigur pe el, iar personalitatea lui puternică îl face extrem de enervant pentru ceilalți. Dorința lui de a domina pe toată lumea ajunge să te scoată din sărite și sunt puține șanse să îl faci să fie de acord cu tine. Are așteptări mari, iar când nu te ridici la nivelul lor, nu are nicio problemă să îți spună cât de tare l-ai dezamăgit și cât de greșită a fost abordarea ta. Astfel de persoane pot fi lideri buni, fii sigură că ai ce învăța de la ele, însă sunt greu de tolerat ca prieteni.



Leu



Pe cât este de drăguț uneori, pe atât de enervant devine alteori. Este energic, pozitiv, amuzant, dar când îl prinzi în zilele proaste, este cel mai mare plângăcios. Pare că nu se maturizează niciodată și continua să bată cu piciorul în podea când lucrurile nu merg cum își dorește. Vrea să fie constant apreciat și lăudat și face mare caz dacă omiți o data să îi spui cât este de bun și de minunat. Nu are nicio problemă să fie dur și chiar nepoliticos când se întâmplă asta, motiv pentru care are foarte puțini prieteni. Leii sunt persoane pe care le privești cu plăcere de la distanță, dar în momentul în care ajungi să îi cunoști, vrei să fugi cât mai departe de ei.

Sursa: unica.ro