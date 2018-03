Ţi se zbate ochiul? Este un motiv real de îngrijorare. Simptomele care trebuie să te pună în alertă

Daca problemele persista mai mult de doua ore la rand, este un semn ca trebuie sa mergi la doctor.

Nici medicii nu cunosc cu exactitate cauzele acestor probleme, dar se speculeaza ca principalii factori contributori ar fi stresul si oboseala, precum si consumul de cofeina, tutun, si alcool.



Se crede ca inclusiv anumite reactii alergice sau iritatii oculare care provoaca uscarea ochilor ar putea avea o contributie la aceasta afectiune.



Cu toate acestea, insa, exista si anumite cazuri in care spasmele oculare pot fi un indicator pentru boli neurologice severe, printre care si blefarospasmul (clipirea anormala sau comportamentul spasmodic al pleoapelor) si scleroza laterala amiotrofica (SLA), mai cunoscuta sub denumirea de boala Lou Gehrig.



Blefarospasmul apare de regula dupa varsta a doua, iar in intreaga lume se inregistreaza o crestere a numarului de persoane afectate. In plus, aceasta tulburare este mai frecventa la femei decat la barbati.



Precum in cazul multor boli, gestionarea si vindecarea bolii depinde de promptitudinea stabilirii diagnosticului. In stadiile incipiente, boala nu poate fi considerata grava, dar daca problema progreseaza, se pot instala simptome de sensibilitate la lumina, vedere incetosata si, uneori, spasmele musculare pot ajunge sa cuprinda si alte zone ale fetei.



Iata si alte cateva simptome care ar trebui sa te puna in alerta:



- spasmele pleoapelor determina o inchidere completa a pleoapelor



- extinderea spasmelor catre alte zone faciale



- umflarea si inrosirea ochilor insotita de scurgeri apoase



- amortirea si lasarea pleoapei superioare in jos