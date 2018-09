Te simţi obosită când te trezeşti? Iată care ar putea să fie cauzele

Daca simti o stare de oboseala care persista de mai mult timp, cauzele pot fi multiple si nu intotdeauna au legatura cu lipsa somnului.

Inainte de a da vina pe programul incarcat si pe stres, este bine sa elimini cativa factori ce ar putea fi responsabili pentru lipsa ta de energie.



Perna nepotrivita iti poate afecta somnul



Potrivit celor de la Prevention.com, salteaua si perna pe care dormi ar putea fi de vina. O saltea proasta sau veche poate cauza dureri de spate si de gat, iar daca nu te odihnesti cum trebuie, te trezesti obosita. De aceea, e bine sa inlocuiesti salteaua o data la zece ani, iar perna o data pe an.



In dormitor este mult prea cald



Temperatura din dormitor iti poate afecta somnul. Specialistii spun ca ar trebui sa ai mai putin de 23 de grade Celsius in camera in care dormi, daca vrei sa te odihnesti cum trebuie si sa nu te trezesti obosita.



Citeşte continuarea AICI.