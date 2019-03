Tăriceau:"Ordonanța 114 a iscat discuții, dar și lucruri bune"

Ordonanţa 114 a creat multă dispută în afaceri, dar ţinteşte la câteva lucruri bune, precum încercarea de aliniere a dobânzilor plătite de români la cele plătite de cetăţenii din UE, plafonarea preţului la energie pentru categoriile defavorizate sau încurajarea firmelor de construcţii de a aduce munca "la negru" la suprafaţă, a declarat joi seară preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

"Ordonanţa 114 ştiu că a creat multă dispută în mediul de afaceri, dar care ţinteşte la câteva lucruri pe care eu consider că trebuie să le avem în vedere şi care sunt bune. Primul lucru este încercarea de aliniere a dobânzilor plătite de români la cele plătite de ceilalţi cetăţeni din Uniunea Europeană. Al doilea element este plafonarea preţului la energie pentru gospodăriile defavorizate. Al treilea lucru, care iar cred că este pozitiv, se referă la încurajarea firmelor din construcţii de a reduce plăţile la negru şi a aduce munca la suprafaţă", a subliniat Tăriceanu în discursul rostit la Gala "Women in Economy".



El a adăugat că această ordonanţă produce şi o serie de efecte secundare care trebuie corectate.







"Am constatat însă, ca şi dumneavoastră, că această ordonanţă produce o serie de efecte secundare care trebuie corectate. Vestea bună pe care vreau să v-o dau - lucrăm în aceste zile foarte intens, am avut consultări pe diverse domenii, cu mediul bancar, cu companiile din energie, cu cele din telecomunicaţii, cu cele din asigurări, ca să vedem care sunt corecturile pe care trebuie să le facem", a susţinut preşedintele Senatului.



Tăriceanu le-a cerut, totodată, doamnelor prezente la eveniment să susţină oprirea "escaladării urii" care începe să caracterizeze societatea românească. "Nu vreau să vă cer să mă votaţi, vreau să vă cer să ne ajutaţi să oprim escaladarea urii care începe să caracterizeze societatea românească, să ne ajutaţi să oprim scandalul şi războiul româno-român. Vreau să clădim şi să nu dărâmăm. Vreau să păstrăm, în orice situaţie, loc de bună ziua, cum se spune în popor. (...) Sunteţi nişte voci respectate în societatea românească şi cuvântul dumneavoastră contează şi mai mult decât atât, sunteţi un exemplu în societate", a spus el.



În altă ordine de idei, Tăriceanu a spus că trebuie făcut mai mult pentru ca românii să trăiască mai bine acum, nu peste un an sau cinci ani, pentru că oamenii, "în mod firesc", nu sunt dispuşi să aştepte atât de mult.



"Şomajul este la cel mai scăzut nivel din UE. Cu toate acestea, în mod surprinzător, majoritatea românilor cred că ţara merge într-o direcţie greşită. Trebuie să fie o explicaţie şi explicaţia mea este că bunăstarea cumulată în economia României nu ajunge la mulţi dintre semenii noştri. Trebuie deci să facem mai mult pentru a ne asigura că pot trăi mai bine cât mai mulţi dintre concetăţenii noştri şi trebuie să facem acest lucru acum, nu peste un an, peste cinci ani, pentru că oamenii, în mod firesc, nu sunt dispuşi să aştepte atât de mult", a opinat Tăriceanu.



La reuniunea organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin şi Capital Media Production au participat aproximativ 800 de invitaţi, femei de afaceri din România şi din străinatate, parteneri şi reprezentanţi ai instituţiilor care susţin implicarea şi dezvoltarea iniţiativelor feminine în afaceri, în societate sau în cultură.