Tăriceanu pune presiune pe Dăncilă. Cum ar putea fi amânată OUG 114

Tăriceanu, "polițistul bun" din coaliția de guvernare

Călin Popescu Tăriceanu spune că este posibil să fie prorogat termenul de aplicare a ordonanţei 114 de anul trecut, dacă nu se finalizează discuțiile cu companiile din telecom și energie până la data de 31 martie. Nu este prima dată când Ordonanța lăcomiei dezbină coaliția de guvernare.

Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat miercuri că "temerile" unor operatori legate de OUG 114/2018 au contribuit la influenţarea cursului de schimb.

Șeful Senatului a mai spus că săptămâna viitoare va avea întâlniri cu operatorii din zona de energie şi de telecomunicaţii, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii să facă o nouă rundă de consultări:

"Cursul a luat-o la vale niţel. S-a stabilizat în acest moment. Dar au fost şi alte elemente care au contribuit la influenţarea cursului de schimb. Alte elemente, aş spune temerile unor operatori, fie din domeniul bancar, fie din alte zone, legate de OUG 114. (...) În acest moment am accelerat discuţiile, am avut întâlniri şi am încercat să preiau de la diferite sectoare toate problemele pe care le-au sesizat în legătură cu OUG 114. (...) Cred că săptămâna viitoare ne vom ocupa cu precădere de zona de energie şi de telecomunicaţii, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii să facem o nouă rundă de consultări (...) cu operatorii din domeniu şi apoi urmează partea administrativă, adică Guvernul va promova proiectul de OUG care va face aceste ajustări. În cazul în care nu am termina, atunci s-ar putea să fie prorogat termenul de aplicare a ordonanţei, dar cred că o să terminam până la 31 martie", a afirmat Tăriceanu, citat de Agerpres.

Tăriceanu a declarat marţi, după o întâlnire la Senat cu reprezentanţi ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, că există varianta de rezervă a prorogării termenului de intrare în vigoare a OUG 114/2018, dacă modificările care trebuie aduse actului normativ nu vor fi finalizate până pe 31 martie, când ar urma să îşi producă efectele ordonanţa.