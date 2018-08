SURSE: Iohannis, invitat la Consiliul Naţional al PNL. Se lucrează la strategia pentru alegeri

Presedintele Klaus Iohannis a fost invitat sa ia parte, sambata, la Consiliul National al PNL, unde, potrivit unor surse din partid consultate de Ziare.com, nu se va mai supune votului modificarea statutului, asa cum era anuntat.

Astfel, la sedinta de sambata, va fi pe agenda alegerea unei echipe politice pentru alegerile europarlamentare si prezidentiale care urmeaza, si in acest context a fost lansata si invitatia catre presedintele Romaniei.



Trebuie mentionat ca de la Cotroceni nu exista o informare oficiala in privinta unei participari la sedinta liberalilor, dar surse din partid s-au declarat increzatoare ca presedintele va fi prezent.



Sursele citate au precizat ca modificarea statutului este doar amanata, urmand a fi votata intr-o sedinta ulterioara.



Marti, multi lideri liberali, printre care presedintele Ludovic Orban si Vasile Blaga, au discutat cu presedintele Klaus Iohannis, departe de ochii presei. Surse politice au declarat, pentru Ziare.com, ca tema principala a fost aceea a sprijinului PNL pentru candidatura lui Klaus Iohannis la un al doilea mandat la Cotroceni. Totodata, s-a discutat despre unitatea in partid, in contextul unor disensiuni interne.