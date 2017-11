Supa care te ajută să ții răceala la distanță

Vremea urâtă cere o mâncare și un ceai cald. În plus, în acest fel îi vei da organismului tău o veritabilă porție de substanțe nutritive benefice, dacă știi cum să combini corect alimentele.

În această perioadă este necesar să acorzi o atenție deosebită alimentației, organismul fiind expus mult mai ușor bolilor sezoniere.



Variațiile de temperatură sunt un pericol pentru organismul tău, acum imunitatea fiind un pic mai scăzută.



Alege să consumi o combinație de alimente ce pot înlocui cu brio gama de antibiotice din farmacie.



Ce are așa special această supă? Plecând de la culoarea intensă oferită de turmenic, până la gustul fin și gama variată de antioxidanți pe care-i conţine.



Ia-ți porția de sănătate din legume!



Am putea spune că această supă este perfectă pentru sezonul rece, mai ales dacă alegi să o consumi caldă.



Pentru a o prepara, ai nevoie de 1 ceașcă de linte bine spălată în prealabil, 4-5 cartofi de mărime medie tăiați cubulețe, 2 linguri de pulbere de turmenic sau ras proapăt, 2 lingurițe de gimbir ras proaspăt sau pulbere, 3-4 căței de usturoi tocați fin, 100 mililitri de lapte de cocos, 1 mână de coriandru proaspăt tocat cât de mărunt posibil, 1 linguriță de sare și piper, în funcție de gust.



Coriandrul este unul dintre condimentele folosite cu precădere în bucătăriile chineză, mexicană și indiană, fiind considerat un adevărat remediu naturist pentru probleme precum insomnie, anxietate, digestie deficitară. Este văzut ca un foarte bun diuretic, motiv pentru care o dată ce începi să îl consumi frecvent vei scăpa de problema retenției de apă.



În plus, sucul de coriandru este un excelent tratament pentru tratarea acneei, și reprezintă o sursă bună de calciu, magneziu, fosfor, vitaminele K și C, cât și provitamina A.



Află cum se prepară supa care ține răceala la distanță AICI