Suflete pereche. NIMENI nu poate distruge dragostea acestor zodii

Daca ai impresia ca sufletul pereche este doar un mit, ei bine afla ca exista persoane care chiar isi gasesc jumatatea perfecta. E drept ca nu toata lumea se poate lauda cu astfel de performante, insa cateva zodii par predestinate la legaturi indestructibile.

Iata, asadar, ce combinatii de zodii formeaza cupluri perfecte, dragostea lor ramanand vesnica:

Berbec - Capricorn

Atat pentru Berbec, cat si pentru Capricorn, este foarte greu sa identifice o persoana care sa ii poata suporta. Atunci insa cand se intalnesc, descopera ca, desi par diferiti, au foarte multe in comun. O trasatura comuna a celor doi o reprezinta pasiunea comuna pe care o au pentru lucrul bine facut. Atunci cand Berbecul se lasa ghidat de Capricorn, roadele muncii comune sunt excelente. Relatia dintre cei doi functioneaza datorita faptului ca Berbecii spun intotdeauna lucrurilor pe nume si Capricornii se vor gandi mereu la binele comun si inainte de a face ceva vor elimina pe cat posibil riscurile.



Rac - Scorpion

Racul poate face o pereche foarte frumoasa cu nativul din zodia Scorpionului. Aceasta este una dintre cele mai reusite asocieri. In vreme ce Racul este foarte sensibil si atent la toate detaliile din jurul sau, ii place sa protejeze si sa se simta util, Scorpionul aduce in relatie forta energica, spontaneitatea si creativitatea. Stiu cum sa isi construiasca impreuna cel mai bun plan de atac si asta mai ales pentru ca au incredere unul in deciziile celuilalt.

Sagetator - Gemeni

Cand un Sagetator formeaza cuplu cu un nativ din Gemeni, relatia poate dura pentru totdeauna, scrie ele.ro. Nu pot trai unul fara altul si, la urma urmei, vorbim despre o zodie de Foc si una de Aer, deci aerul care inteteste focul, focul care se stinge in lipsa aerului.