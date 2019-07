Strategia Facebook de-a crește dependența utilizatorilor, relevată de aceste cifre

Spre deosebire de Google, Facebook a venit mai târziu în cursa conținutului video. Chiar și așa, are o armă secretă pe care o folosește la maximum. În timp ce YouTube încearcă să-și construiască o latură socială, compania condusă de Zuckerberg o are deja și-o folosește la maximum. Iar asta se vede excelent în aceste cifre.

Facebook folosește conținutul video ca să țină oamenii cât mai prinși pe platformă. E disponibil peste tot, iar de ceva timp există și stories. Sunt mini-videouri introduse în aplicație. Sistemul e similar celui de pe Instagram, dar Facebook are mai mulți utilizatori. Compania a prezentat și cifrele dependenței de consumul video.

Câți oameni reușește compania să atragă spre conținut video

Facebook Watch e componenta de streaming video dezvoltată de rețeaua socială ca să țină oamenii cât mai prinși în fluxul video. Este zona care încearcă să concureze cu YouTube și, deși la început a fost un eșec din cauza lipsei de conținut, reușește să facă o treabă din ce în ce mai bună în a te ține legat de ecran.

În prezent, sunt aproximativ 720 de milioane de oameni care intră pe Facebook Watch în fiecare lună. Dintre aceștia, 140 de milioane petrec cel puțin un minut pe zi în interfața respectivului serviciu.

În aplicația Facebook, aceiași 140 de milioane petrec aproximativ 26 de minute, în fiecare zi. Pentru ca aceste valori să crească, iar viciul să se aprofundeze, americanii vor face investiții masive în conținut adițional.

În curând o să găsești pe Facebook Watch un serial amuzant de animație intitulat Human Discoveries cu Anna Kendrick și Zac Efron. Tot în următoarele luni, vor fi disponibile sezoane noi din Curse of Akakor, Ball in the Family, Five Points sau Huda Boss. Acestea vor ajunge online în august.

O reinventare a show-ului The Real World de pe MTV va fi de asemenea inclusă în grila de programe. Practic, Facebook se transformă într-un fel de televiziune.

Sursa