Vremea 4 aprilie 2020 - Nopți tot mai reci

Astazi, dupa dimineata rece, maximele se vor situa în jurul celor normale pentru aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil în regiunile nord-vestice şi cu înnorari temporare în rest. Cu totul izolat va ploua slab, iar la munte precipitaţiile sunt mixte. Vântul sufla slab şi moderat si temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 şi 17 grade. Presiunea atmosferică este in creştere.*** In Bucuresti, am pornit in zi cu 2...4 grade Celsius, chiar mai putine la periferie. Apoi insa va fi tot frumos si cald, 16-17 grade, la amiaza, cer variabil, cu un pic de innorari acum, la inceput de zi, vant slab si moderat. Asadar, o zi greu de petrecut in izolare, una dim multele care vor urma, dar nu disperati, nu uitati ca "orice deșert ascunde undeva o fântână"*** La munte, temperaturi apropiate de mediile multianuale ale momentului, cer temporar innorat şi, cu totul izolat, precipitaţii slabe, mixte. Vântul sufla cel mult moderat, cu intensificãri pe creste, iar maximele....Maine, insa, se cam inteteste vantul la munte, vitezele cele mai mari se vor inregistra pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curbura, unde rafalele vor depãşi 75...80 km/h. Astfel ca temperaturile vor fi în uşoara scadere faţa de sambata.