Vremea 18 aprilie 2020 - Schimbări majore de temperaturi

La nivelul intregii tari, maximele vor fi cuprinse, maine, între 14...16 grade pe litoral şi 28 de grade în sudul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare la deal şi la munte, unde, mai ales în orele amiezii, local vor cadea averse de ploaie, posibil moderate cantitativ, insotite de descarcari electrice. Ploi slabe se vor semnala, pe spaţii mici, şi în extremitatea de vest a tarii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari temporare în zonele montane, unde rafalele vor atinge 70...75 km/h, şi local în sudul Transilvaniei şi estul Munteniei, cu viteze de 50...55 km/h.***

In Bucuresti, zi splendida si mult mai calda decat normal, 7...11 grade, acum in zori, si o maxima in prag de vara, 25 de grade Celsius. Vantul va sufla cand slab, cand moderat, iar cerul este variabil, cu un pic de înnorari trecatoare abia catre seara. ***

In prima zi de Pasti se raceste jumatatea nordica a tarii, local chiar semnificativ. In plus, va fi mai mult innorat şi va ploua pe arii relativ extinse. În jumatatea sudica a ţarii, insa, vremea va fi în continuare deosebit de calda, însa spre dupa-amiaza, instabilitatea atmosfericã se va accentua treptat. Asta inseamna ca se va innora, va ploua in aversa, vor fi intensificari de vant si descarcari electrice -pentru început în sudul Transilvaniei, în zonele montane şi submontane, apoi şi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, local si în Banat şi Oltenia. În intervale scurte de timp, sau prin acumulare, se vor înregistra cantitaţi de precipitatii mai însemnate, iar pe spaţii restrânse vor fi posibile vijelii şi grindina. Cum spuneam, toate pe fondul unei zile foarte calde -maximele vor fi cuprinse între 12...14 grade în nordul ţarii şi în jurul a 27 de grade în extremitatea sudica. ***

In Bucuresti, deosebit de cald in continuare, 8-10 grade dimineata, 25...26 de grade, la amiaza. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi însa va creşte si aici probabilitatea de instabilitate atmosfericã -înnorari temporar accentuate, descarcari electrice, rafale de vânt şi ploaie in aversa.***

Luni, a doua zi de Pasti, temperaturile scad accentuat faţa de duminica, de aceasta data în jumatatea de sud a ţarii, astfel ca vom vorbi despre o vreme mai rece decât normal, în majoritatea zonelor. Luni, la amiaza, maximele vor fi cuprinse între 11 grade în nordul Moldovei şi nu mai mult de 18, în Banat. In sudul tarii se va innora temporar si pe alocuri va ploua slab, iar în Carpaţii Meridionali, la altitudini mari, precipitatiile vor fi mixte. În restul tarii, cerul variabil, vant slab si moderat, cu intensificãri temporare în est şi sud-est.***

In Bucuresti, luni, se va raci accentuat si aici, astfel ca dupa dimineata calda, cu 10-11 grade, la amiaza nu depasim 15...16 grade. Vantul va sufla in general moderat, vor fi si innorari temporare, insa numai trecator va ploua slab.