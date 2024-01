În sudul tarii, vor fi temperaturi de pana la 10-11 grade. In Capitala, daca ieri am avut maxime de 5 grade, astazi vom avea maxime de pana la 7-8 grade, valori termice cu mult peste cele obisnuite, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Hustiu.

Incalzirea aduce si un interval cu precipitatii ce se vor extinde din vestul tarii. Vor fi precipitatii mixte, ploi, lapovita si depuneri de polei in vest. Seara, vor predomina ninsorile in zona intracarpatica, la munte se va depune un strat nou de zapada, iar in sud vor fi ploi, lapovite si posibile depuneri de polei.

Vantul va avea intensificari in zonele de creasta. Rafalele se intensifica si mai tare maine, pe parcursul zilei. La creasta, zapada va fi spulberata, dar si in sudul Transilvaniei si sudul Olteniei, vor fi rafale de pana la 55 km/h, mai spune meteorologul.

Noaptea va fi mai rece, cu temperaturi negative in intreaga tara, sub limita gerului in zonele depresionare. Vor fi temperaturi de -10, -11 grade.

Marti dimineata, se incalzeste semnificativ. Miercuri si joi, temperaturile cresc in toate zonele. Joi vor fi temperaturi intre 4 si 14 grade, in vestul tarii, se

incalzeste, iar aceasta incalzire va aduce si un alt interval cu precipitatii. In nord, vest si centru, vor fi ploi. Asadar, avem parte de o vreme schimbatoare, cu alternante termice semnificative de la o zi la alta.

Spre weekend, insa, se raceste si temperaturile se mentin in limite normale pentru aceasta perioada.

In Bucuresti, vor fi maxime de 7-8 grade astazi, maine la fel. Marti dimineata, temperaturile scad din nou, vor fi valori de pana la -5, -7 grade. Miercuri, temperaturile vor fi in usoara crestere, joi vor fi pana la 10 grade. Asadar, vor fi alternante si in Capitala. Spre weekend, temperaturile vor scadea si in Bucuresti, unde vor fi precizipatii mixte, lapovite si chiar ninsori, a mai spus meteorologul.