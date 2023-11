"Avem parte de un final de saptamana in care vremea se va inrautati. Ne asteptam la un ciclon ce vine dinspre Atlantic, ajunge peste Peninsula Balcanica si apoi in Marea Neagra. Acesta va determina o extindere a precipitatiilor in toate regiunile. Astazi, pana diseara, vor fi ploi in jumatatea de vest a tarii, iar la noapte vorbim de precipitatii mai ales sub forma de ploaie in aproape toate zonele tarii. Spre dimineata, in nordul Moldovei si estul Transilvaniei, treptat, precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare, iar la munte vorbim de ninsori. In prima faza, acestea vor fi mai insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Mihai Huștiu.

Sambata, vremea va fi in continuare capricioasa, vor fi precipitatii in jumatatea de est a teritoriului unde vor fi atat ninsori, in Moldova si estul Transilvaniei, dar si ploi in sud-est, in Muntenia si Dobrogea.

La munte, in continuare vor cadea ninsori. Insa elementul principal, datorita evolutiei acestui ciclon spre bazinul Marii Negre, este vantul, care va deveni puternic maine dupa-amiaza si maine noapte in sudul Moldovei, in Muntenia, partea estica, in Dobrogea, vor fi rafale de peste 80-90 km/h, iar in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura peste 100 km/h. Asta inseamna ca, la munte, va fi viscol puternic si se va depune un strat important de zapada, explica meteorologul.

Duminica, vremea se amelioreaza, ciclonul incepe sa se indeparteze de tara noastra si precipitatiile inceteaza. Insa ramane vantul in partea de sud-est a tarii, cu rafale de 55-80 de km/h.

"Ne asteptam ca in acest episod sa ninga prin Moldova si chiar sa se depuna strat de zapada si in sud-estul Transilvaniei. Nu mai vorbim de zonele de munte. Asadar, un episod de iarna autentica pentru Moldova, sud-estul Transilvaniei si zonele de munte", a spus Mihai Huștiu.

"In sud-est, inclusiv in Capitala, ne asteptam sa ploua, iar cantitatile de apa vor fi insemnate, peste 25-35 si izolat peste 50 l/mp. Asadar, cantitati mult asteptate pentru agricultura, daca se vor si concretiza, in sud-estul tarii unde este nevoie mare de apa. In ceea ce priveste regimul termic, asteptam si o racire a vremii. Daca astazi ne mai bucuram de temperaturi de 13-14 grade in partea de sud-est, sambata si duminica vom avea temperaturi in general intre 1 si 10 grade. Poate doar in extremitatea sud-estica sa mai creasca usor peste 10 grade. Noptile vor fi destul de reci, minime intre -4 si 6 grade cel mult, iar luni dimineata chiar -6, -7 grade in zonele depresionare", a mai spus meteorologul.