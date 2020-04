Prognoza meteo. Zi de vară: temperaturile ajung la 25 de grade!

Astazi, temperaturile scad in nordul, centrul si nord-estul tarii, astfel ca se vor situa în jurul mediilor multianuale. In rest, insa, vremea ramane mult mai calda decât normal. Maximele, la nivelul intregii tari, vor trece de 15 grade cam peste tot in tara si merg pana la 25 de grade, la Drobeta si Giurgiu.

