Prognoza meteo 16 noiembrie. Temperaturi ridicate, ploi pe arii extinse

Seara, înnorarile se vor accentua în vestul teritoriului, unde va începe sa ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificari în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi de la 5...6 grade în zonele cu ceaţa mai persistenta din Oltenia şi Transilvania şi 16 grade în zona deluroasa a Banatului.

In Bucuresti, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 10...12 grade.

aine cerul va fi mai mult noros şi va ploua în general slab cantitativ, pe arii extinse în Banat, Crişana, Maramureş şi local în Transilvania, iar incepind de seara îndeosebi în regiunile sud-vestice, centrale şi estice. La munte, la altitudini de peste 1500 m, ploile se vor transforma în lapoviţa şi trecator ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificari în zona montanã înalta şi pe litoral. Local în zonele joase din sudul şi estul teritoriului şi izolat din rest se va semnala ceaţã, izolat asociatã cu burniţa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 grade la Suceava şi 14-15 grade în Dobrogea.

In capitala, dimineata, 1-3 grade si temperatura maxima, în jurul valorii de 11 grade.

Miercuri vremea va fi în general închisa, iar în cea mai mare parte a ţarii valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Temporar, va ploua în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Moldovei şi izolat în celelalte regiuni. La munte, în special la altitudini de peste 1400 m se vor semnala precipitaţii mixte şi vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificari în zona montana, local în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime pornesc de la 4-5 grade in Moldova pina la 12-13 grade in Maramures si in vestul si nordul Olteniei. Se va semmnala ceaţa, local în zonele joase din vest şi centru şi izolat în rest.

In Bucuresti, vremea va fi predominant închisa si temporar va ploua. Dimineata, 5-6 grade si temperatura maxima, 7...9 grade.