,,Mai avem doua-trei zile de vreme agreabila, din punct de vedere termic, in care maximele se vor opri la 32 de grade Celsius, in Lunca Dunarii. Duminica deja se va simti ca incepe se incalzeasca. Vor fi chiar 34 de grade, prin sudul Olteniei. Saptamana viitoare o sa vorbim din nou de disconfort termic si canicula, in vestul si in sudul tarii’’, a explicat meteorologul Realitatea PLUS.

Elena Cordoneanu precizează că, in prima jumatate a saptamanii urmatoare, vom simti o crestere a temperaturii. În plus, nu vom mai avea parte de fenomene extreme, cel putin pana duminica.

,,In zonele de munte si poate si prin zona subcarpatica a Olteniei si Munteniei, izolat, poate sa fie cate o aversa. Instabilitatea atmosferica nu este accentuata’’, avertizeaza aceasta.

In plus, nici saptamana urmatoare nu vor fi ploi. In schimb, in partea nordica si partea nord-vestica a tarii, vor exista cateva averse.

De asemenea, pana la finalul acestei saptamani nu vor exista fenomene extreme.