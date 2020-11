Atenționări meteo de la ANM: ceață în mai multe regiuni din țară

Iată atenționările emise de ANM:

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 9:00 până la : 09-11-2020 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Județul Sălaj: Jibou, Cehu Silvaniei, Bălan, Surduc, Creaca, Someș-Odorhei, Sălățig, Năpradea, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Benesat, Cristolț, Șimișna, Zalha, Rus, Lozna;

Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Tășnad, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Sanislău, Berveni, Beltiug, Micula, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Agriș, Cămin;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 9:00 până la : 09-11-2020 ora 11:00

In zona : Județul Vâlcea: zona joasă;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat burniţă

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 9:00 până la : 09-11-2020 ora 12:00

In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Dâmboviţa: zona joasă;

Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 8:00 până la : 09-11-2020 ora 11:00

In zona : Județul Caraş-Severin: zona joasă;

Județul Arad: zona joasă;

Județul Bihor: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;

Județul Hunedoara: zona joasă;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 7:00 până la : 09-11-2020 ora 10:00

In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;

Se vor semnala : - local ceaţă care va determina reducerea vizibilității sub 200 m şi izolat sub 50 m

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 6:15 până la : 09-11-2020 ora 10:00

In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

***

Cod Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 5:05 până la : 09-11-2020 ora 10:00

In zona : Județul Galaţi;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 5:00 până la : 09-11-2020 ora 11:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Hăghig, Valea Crișului, Vârghiș, Micfalău, Bixad, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Estelnic;

Județul Braşov: zona joasă;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Moieciu, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș, Augustin;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Harghita: zona joasă;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m

***

COD Galben

Valabil de la : 09-11-2020 ora 4:45 până la : 09-11-2020 ora 10:00

In zona : Județul Botoşani;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;

Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m