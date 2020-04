Un sătmărean, acuzat de tentativă de omor calificat. Bărbatul a intrat cu mașina în fosta soție

”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au formulat referat cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile față de inculpatul V.C, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de: tentativă la omor calificat, prev. de art. 32 C. Penal rap. la art. 189 alin. 1 lit.a și f C. Penal și nerespectarea ordinului de protecție, prev. de art. 32 alin. 1 din L.217/ 2003 cu aplicarea art. 38 C. Penal, inculpat față de care s-a luat măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, în data de 16 aprilie 2020, ora 16:00", se arată ]n referatul procurorilor.