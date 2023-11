"Am avut prilejul de a participa ieri, la invitația Băncii Naționale a României, la simpozionul "Tezaurul României evacuat la Moscova - un drept de creanță mai vechi de un secol".

Acum, când securitatea Europei este pusă la grea încercare de războiul declanșat de Rusia, țările europene sunt obligate să-și consolideze mecanismele de apărare și să regândească fundamental întreaga viitoare comunicare cu Moscova, aceasta fiind în prezent suspendată. De aceea, am afirmat ieri, în cadrul simpozionului, că acum este momentul potrivit pentru a face cunoscut la nivel european dosarul Tezaurului României de la Moscova", a transmis liderul PMP, într-un mesaj postat pe Facebook.

"Eu voi iniția un amplu demers de promovare a situației Tezaurului României sechestrat în Rusia. Primul pas va fi prezentarea, în Parlamentul European, a celor două volume excepționale traduse în limba engleză: "The Romanian National Bank Treasure Taken to Moscow" scrisă de domnul Cristian Păunescu și "Destinul Tezaurului României" o colecție de documente inedite, autor Ilie Schipor", a arătat europarlamentarul.