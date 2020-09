Ședință importantă la sediul PSD din Kiseleff: Alegerile locale și rectificarea bugetară - pe ordinea de zi

De departe, cel mai important dintre ele este amendamentul depus la rectificarea bugetară prin care se abrogă prevederea potrivit căreia punctul de pensie creşte cu 14% şi se păstrează forma iniţială a Legii pensiilor, care prevedea majorarea cu 40%, majorare ce ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de la începutul acestei luni.



"Am avut discuţii (...) cu mai mulţi lideri de grup din Parlament şi lideri de partide şi noi credem că acest amendament va trece în votul din plenul comun. (...) În acest moment se ştie că PSD este minoritar în Parlament, ca să terminăm şi această discuţie, printr-o migraţie - mult hulită acum un an de către preşedintele Iohannis şi PNL - către PNL. Grupul PNL din Parlament, în acest moment, are 20% componenţă parlamentari din alte zone politice", a afirmat președeintele PSD, Marcel Ciolacu, la începutul acestei săptămâni.



Vă reamintim că OUG privind rectificarea bugetară pe anul 2020 urmează să intre în dezbaterea plenului comun al Parlamentului săptămâna viitoare.