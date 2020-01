Sebastian Oancea: Primăria Focșani masacrează teii din oraș, fără avize de mediu, sub pretextul unei "toaletări"

Pe data de 8 ianuarie, Primăria Focșani a demarat acțiunea, în ciuda avertismentelor Gărzii de Mediu și ale Agenției de Protecție a Mediului Vrancea, care le-au pus în vedere angajaților de la Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei Focșani că este interzisă prin lege intervenția asupra coronamentului arborilor din oraș, fără aviz de mediu. Ce spune legea

„În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, artar, mesteacan, stejar) plantati pe spatiile verzi din domeniul public, precum si al celor plantati in aliniamente in lungul bulevardelor si strazilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, ESTE INTERZISA INTERVENTIA CU TAIERI IN COROANA ACESTORA, cu exceptia lucrarilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranta traficului pietonal si rutier, a imobilelor aflate in apropiere" - Legea nr.24/2007 cu modificările si completările ulterioare privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi in intravilanul localităților.

Singura posibilitate de toaletare fără aviz, după cum se arată mai sus, este cea a tăierii crengilor rupte, a celor care pun în pericol siguranța traficului sau a cetățenilor și acelor uscate". Din nefericire pentru spațiul verde din Focșani, și așa deficitar, Primăria nu a ținut cont de avertismente și a purces la tăiat cu drujba crengi sănătoase, de grosimi considerabile. După ce Realitatea de Vrancea s-a interesat de acțiune, Garda de Mediu a sistat acțiunea, solicitând, pentru o eventuală reluare a acesteia, o documentație reală (care, la demararea acțiunii, nu a existat), precum și avizele de mediu necesare. "Noi am fost doar înștiințați că se vor efectua toaletări, dar, ajunși pe teren, am constatat că tăierile au fost neconforme, s-au tăiat crengi cu grosimi considerabile, sănătoase, ceea ce nu e acceptabil. Noi nu am eliberat aviz pentru așa ceva. Această acțiune poate pune în pericol sănătatea arborilor asupra cărora s-a intervenit cu drujba, pentru că pot fi ușor atacați de paraziți sau pot contracta boli care-i usucă", ne-a declarat directorul APM Vrancea, Valentin Logodinschi.

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Vrancea, Aurel Cristian, confirmă "masacrarea" teilor din Focșani. "Noi le-am pus, încă de la început, în vedere, celor de la Direcția de Dezvoltare, că nu pot tăia din coronament și că această acțiune trebuie să fie responsabilă și în limitele legii. Din păcate, ce am constatat în teren a fost că intervenția a fost una agresivă, pe alocuri, din acest motiv am sistat-o. Așteptăm avizele necesare, în caz contrar, acțiunea va fi stopată permanent iar amenda poate ajunge până la un miliard de lei vechi", a declarat șeful Gărzii de Mediu Vrancea.

Precedente cu amenzi usturătoare pentru tăierea haotică

În urmă cu câțiva ani, la Galați au fost "masacrați" teii seculari. Deși Galațiul a fost numit „orașul teilor“ chiar de către poetul Mihail Eminescu, locuitorii au asistat, timp de câțiva ani, la un veritabil măcel declanșat împotriva acestor arbori. În toamna lui 2012 și primăvara lui 2013, sub pretextul „toaletării“ coroanelor, la sute de tei de pe străzile centrale le-au fost tăiate crengile de la nivelul tulpinei și o mare parte dintre aceștia s-au uscat. În 2014, la cererea Direcției Tehnice din Primăria Galați au fost tăiați 70 de tei pe Faleza Dunării și alte câteva zeci de tei de pe Strada Domnească. În 2016 au fost tăiaţi 138 de arbori din cartierele Micro 39 şi Micro 40. În 2017 au fost tăiați 1.037 arbori în întreg orașul. În 2019, aceeași situație. Comisarii de la Garda de Mediu au amendat cu 50.000 de lei societatea Gospodărire Urbană SRL pentru că prin „hăcuirea“ teilor.