Raluca Turcan promite investiții în infrastructură la Colegiului Național A.T. Laurian din Botoșani

Raluca Turcan: „Anii de liceu nu se uită, mai ales când ești absolvent al Colegiului Național A.T. Laurian Botoșani - instituție emblematică a spațiului educațional românesc începând cu anul 1859, când și-a deschis ușile pentru miile de învățăcei care aveau să marcheze, peste ani, istoria țării noastre.

Am revenit cu drag, pentru câteva momente, în liceu, am revăzut clasa în care am învățat, am vizitat laboratoarele, aula, birourile liceului și am discutat cu conducerea școlii. Performanțele de excepție ale acestui edificiu educațional sunt cunoscute la nivel național și mondial. Ele reprezintă rezultatul muncii consistente și pasiunii elevilor pentru învățare, dar și a profesionalismului dascălilor dedicați care îi îndrumă cu răbdare și încredere.