Raed Arafat, AVERTISMENT: ”Nu am trecut de HOP. Totul depinde de următoarele săptămâni, PÂNĂ pe 15 mai”

Întrebat dacă se vor relaxa măsurile începând cu data de 15 mai, secretarul de stat Raed Arafat a precizat că totul depinde de mosul în care evoluează pandemia și de felul în care înțeleg oamenii să restecte restricțiile.

”Răspunsul meu a fost clar. La acest moment sunt echipe care fac analize, ce se poate, ce nu se poate. Vedem că mulți sunt pe stradă, în trafic. Nu am trecut de hop. Totul depind de următoarele săptămâni până în 15 mai. Lumea trebuie să înțeleagă că nu am trecut peste hop. Măsurile vor fi anunțate la timp, vor fi graduale, în niciun caz nu vom reveni la normal. O să spunem când vom avea rezultatele analizelor, nu pot să speculez. Se pot întâmpla multe”, a spus Raed Arafat, la Realitatea PLUS.

Referitor la testare în masă, dacă s-a luat o decizie în acest sens, Arafat a răspuns: ”Aici colegii de la Ministerul Sănătății au anunțat că vor fi creșteri ale testărilor. Dar modul în care se vor face testările și pentru cine, vor decide specialiștii”.