Videoclipul care-l prezintă pe Prigojin a devenit în scurt timp viral.

"Lucrăm. Aici temperatura este de 50 de grade Ceslius, cum ne place nouă. Grupul Wagner muncește să facă Rusia și mai mare!" este "mesajul" fostului lideri Wagner, supranumit bucătarul lui Putin.

De altfel, chiar și grupul Wagner a scris, într-un mesaj de adio, că fostul lor șef va fi cel mai bun și în Iad.

Pribozhin has contacted from Hell.



He says everything\"s fine, they\"re working 😂😂😂✌🏼#Wagner #Russia #Putin #Пригожин #prigożyn pic.twitter.com/IXbgeQ0eGL