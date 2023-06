„Tocmai am terminat (producția - N.R.) și va fi lansat anul acesta”, a explicat McCartney pentru BBC Radio 4.



Legendarul muzician a precizat că tehnologia Inteligenței Artificiale a fost folosită pentru a extrage vocea lui John Lennon dintr-un demo vechi, astfel încât să poată fi folosită.



Chiar dacă McCartney n-a spus care este titlul cântatului, cunoscătorii spun că cel mai probabil este vorba de o compoziție Lennon din 1978 numită "Now And Then".

Anuțul a stârnit o serie de reacții vehemente din celor care se tem nu doar că astfel se dă un gir fără precedent folosirii tehnicilor AI în muzică, ci și că industria discografică va folosi acets prilej pentru a lansa o modă a înregistrărilor inedite cu mari nume, "recuperate" prin noua tehnologie.

Noul "cântec" Beatles a fost luată în calcul pentru refacere și în 1995, când cei 3 muzicieni supraviețuitori ai legendarie formații din Liverpool chiar au scos 2 noi piese cu vocea lui Lennon.



Între timp, a murit și chitarisul George Harrison, cel care, potrivit lui Paul Mc Cartney, s-a opus în 1995 folosirii demoului "Now and Then", din cauza proastei calități a înregistrării vocale. În plus, din punct de vedere artistic nici nu era o piesă Beatles, ci Lenoon acompaniat de foști Beatles.