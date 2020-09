Nelu Tătaru, după recordul absolut de 1.713 cazuri: ”V-am spus că va fi o lună de foc! E faza a doua a primului val”

„E faza a doua a primului val. Azi avem 1.713 cazuri noi dar sunt raportate si cazuri de pe zilele anterioare. Avem in evaluare in acest moment diferite focare, focare in desfasurare a unor evenimente private, avem in continuare focare in institutii, ca sunt spitale sau institutii administrative, avem focare la persoane institutionalizate, si avem in continuare focare in desfasurare la agenti economici”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul a explicat și normele aplicate în ziua alegerilor locale - 27 septembrie.

”V-am spus că va fi o lună de foc, care va începe prin măsuri de revenire la normalitate, redeschiderea restaurantelor, începutul şcolii, alegerile de pe 27 septembrie. Am avut un ordin comun cu MAI tocmai pentru a explica desfăşurarea şi normele de aplicat în campanie electorală. Acum avem un ordin comun care stabileşte acele norme din ziua alegerilor.

Ţin să menţionez situaţii deosebite, în care alegătorul vine şi prezintă la triaj temperatură peste 37,3. El este prioritar şi va merge către o urnă şi cabină de vot dedicată. Se alege una din urne şi va deveni din acel moment urnă şi cabină de vot dedicată, pentru cei care prezintă simptome sau febră. Se va dezinfecta după fiecare participant. Urna mobilă va merge întâi la cei care au patologie non-COVID, urmând secundar cei care se află în izolare sau în carantină”, a declarat Nelu Tătaru, într-o conferinţă de presă la care au participat şi ministrul de Interne - Marcel Vela şi şeful AEP - Constantin Mitulețu Buică.