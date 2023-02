12 ani mai târziu, în ianuarie 2021, CNAIR deschidea o procedură de licitație pentru atribuirea contractului pentru ecologizarea depozitului de deșeuri. Contractul avea o valoare de peste 157 de milioane de lei. Suficienți bani cât să stârnească interesul companiei ECOMASTER care a aparținut grupului Rompetrol și care a fost vândută apoi către OIL DEPOL, firmă deţinută de oamenii de afaceri Radu Merlă şi Dănuţ Florescu, apropiaţi ai fostului edil al Constanței, Radu Mazăre. Grupul a decis să transporte deșeurile la peste 400 de km, de la Cluj la Prahova pentru a le trata în depozitul deținut de patroni, asta deși nu au prezentat o autorizație de mediu valabilă pentru contractul încredințat.



Ba mai mult, aceștia chiar au semnalat că cerințele impuse pentru decontaminarea solului limitează accesul ofertanților. Problema, spuneau ei, era că deșeurile au o concentrație ridicată de mercur, iar neutralizarea lor nu se poate face prin ardere, ci cu o instalație specială. Într-adevăr, firma câștigătoare trebuia să dețină o ”instalație de absorbție termică adaptabilă” care este folosită la decontaminarea deșeurilor de mercur. Chiar reprezentanții firmei au spus că nu dețin așa ceva și cereau Companiei de Drumuri să elimine această condiție. Deși cerința a fost respinsă, firma tot a câștigat licitația.



Ulterior, CNAIR a primit o sesizare de nereguli grave privind procedura de achiziție publică din 2021.



"Aprecierea cum că antecontractul de vânzare-cumpărare poate constitui dovada că ofertantul are acces la instalația de desorbție termică este total eronată. Instalația trebuie să existe fizic și să fie făcută dovada existenței acesteia.



O altă neregulă gravă o reprezintă faptul că în momentul depunerii ofertei de către OIL DEPOL... niciunul dintre membrii asocierii nu dețineau autorizațiile speciale prevăzute de lege.



De altfel, nici în decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) nu se regăsesc argumente asupra aspectelor esențiale invocate, respectiv:

- oferta și contractul sunt acte care nu pot fi săvârșite decât de operatori autorizați la momentul săvârșirii lor, nulitatea absolută neputând fi acoperită printr-o autorizație ulterioară depunerii și semnării lor.

Autoritatea contractantă a încălcat grav principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu", se mai arată în sesizarea făcută.



Mai mult, potrivit informațiilor Realitatea Plus, pentru depozitul în care a fost mutat solul există o autorizație de construire în regim de urgență, obtinută în 2009. Aceasta ar fi trebuit, însă, transformată în autorizație definitivă după ce se obținea Acordul de mediu.



Cu toate acestea, statul român plătește bani frumoși pentru depozitarea solului în acel depozit. Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, reprezentanții CNAIR au spus că „Pentru depozitarea solului contaminat în depozitul de deșeuri periculoase din comuna Moldovenești, proprietarul percepe o chirie de 3,5 euro/tonă/lună, iar suma totală este de 230.000 de euro/lună.”



Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, toți banii plătiți de CNAIR în lipsa acelor acte și a autorizațiilor legale de construire și mediu, TREBUIE IMPUTAȚI DE CURTEA DE CONTURI și de către procurori persoanelor responsabile și RECUPERAȚI de către Statul Român.



Jurnaliștii emisiunii „Culisele Statului Paralel” au transmis numeroase sesizări către CNAIR, Agenția pentru protecția mediului Prahova și către APM Constanța pentru a lămuri această situație. Reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale au transmis un comunicat potrivit căruia a fost avizat proiectul tehnic pentru tratarea și eliminarea deșeurilor din acest sol. În plus, se precizează că instalațiile necesare decontaminării au autorizații mediu.



Am solicitat aceste documente și am aflat că au fost emise 7 autorizații pentru decontaminarea solului, de la APM Constanța, APM Prahova, de la Agenția Națională Pentru Protecția Mediului și de la APM Teleorman.

De asemenea, CNAIR ne-a transmis că procedura de decontaminare va avea loc în comuna Ariceștii Rahtivani, din județul Prahova.

Am mers mai departe și am transmis solicitări către APM Constanța și APM Prahova.



De la Prahova am primit răspunsul că „APM PRAHOVA NU A EMIS AUTORIZAȚIE DE MEDIU PENTRU INSTALAȚIE DE DESORBȚIE TERMICĂ PE RAZA JUDEȚULUI PRAHOVA.” Însă reprezentanții insituției spun că societatea OIL Depol a anunțat APM despre amplasarea unei instalații de desorbție, fără să fie specificat scopul acestei lucrări. În plus, spun cei de la Prahova, firma are o autorizație de mediu emisă de APM Constanța.



De la Constanța, răspunsul s-a lăsat așteptat.



Între timp, CNAIR ne-a trimis autorizația de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și decizia prin care se aplică o viză valabilă din aprilie 2022 până în aprilie 2023.

După mai multe insistențe, a venit un răspuns și de la APM Constanța: „Având în vedere legislația în vigoare, rezultă că instalația este una mobilă, nu staționară.”



Drept pentru care s-a cerut o derogare de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În plus, potrivit informațiilor Realitatea Plus, această instalație folosește doar pentru eliminarea mercurului din sol, nu și a HCH-ului, un compus chimic folosit ca insecticid, așa cum se menționează în caietul de sarcini. Însă cele două substanțe nu pot fi separate, așadar decontaminarea nu se poate realiza.



Am încercat să aflăm care este în prezent stadiul implementării proiectului pentru decontaminarea solului și dacă a fost dat un ordin de începere, însă nu am primit niciun răspuns în acest sens.



În plus, reprezentanții Primăriei din comuna Ariceștii Rahtivani ne-au transmis că



„UAT Aricestii Rahtivani nu are cunostinta despre o licitatie pentru obiectivul specificat de dumneavoastra, iar la nivelul Primariei comunei Aricestii Rahtivani nu s-a solicitat nicio autorizatie de construire in scopul mentionat.”



Deși cei din primărie spun că nu s-a solicitat nicio autorizație de construire, dintr-un răspuns de la APM Prahova am aflat că firma Ecomaster a solicitat reexaminarea condițiilor din Autorizația integrată de mediu, având în vedere că a fost obținută o autorizație de construire emisă de primăria comunei Ariceștii Rahtivani. APM Prahova a decis menținerea autorizației de mediu.