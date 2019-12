Ce efecte are, de fapt, consumul de cătină cu miere

In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe inainte de lupta, pentru a-i face puternici.



Ea s-ar putea dovedi a fi o arma folositoare si pentru noi in lupta cu racelile de sezon si nu numai. In combinatie cu inca un ingredient miraculos, mierea, obtinem un remediu care ne va tine departe de antibiotice pentru mult timp, scrie divahair.ro.



Iata cateva beneficii ale acestei plante:

- imbunatateste sistemul imunitar si vindeca virozele respiratorii;- mentine acuitatea vizuala si sanatatea oculara;- antioxidantii au efect anti-imbatranire;- reduce colesterolul;- mentine sanatatea sistemului cardiovascular.