Administrată de fundaţia non-profit Wikimedia Foundation, Wikipedia a primit peste 84 de miliarde de vizualizări de pagini până acum în 2023, potrivit datelor pe care fundaţia le-a transmis către CNN.

Având în vedere creşterea masivă a popularităţii sale, pagina despre ChatGPT, robotul de chat virtual al OpenAI, a fost cea mai vizualizată pagină de pe Wikipedia în acest an, acumulând peste 49,4 milioane de vizualizări. ChatGPT a stabilit un record pentru cea mai rapidă creştere a bazei de utilizatori în luna februarie a anului trecut, acumulând 100 de milioane de utilizatori activi în ianuarie. Alte companii de tehnologie au investit miliarde de dolari în dezvoltarea unei tehnologii de inteligenţă artificială generativă rivale. Companiile tehnologice conexe produc cipuri semiconductoare capabile să alimenteze viitoarele inovaţii în materie de inteligenţă artificială şi să afecteze relaţiile geopolitice dintre cele mai mari superputeri ale lumii.

"Este clar că oamenii au vrut să înţeleagă mai bine istoria şi contextul din spatele tehnologiei ChatGPT în timp ce experimentau cu ea", a declarat Anusha Alikhan, director de comunicare la Fundaţia Wikimedia, într-un interviu acordat CNN.

Alikhan a adăugat că ChatGPT este, de asemenea, antrenat cu ajutorul datelor din Wikipedia, folosind proiectele Wikimedia pentru a răspunde la întrebările sau indicaţiile utilizatorilor. Datele şi textele din Wikipedia, care sunt compilate de utilizatori şi editori umani, joacă un rol în răspunsurile pe care chatbotul le produce utilizatorilor săi.

"Wikipedia joacă un rol esenţial în antrenarea aproape tuturor modelelor lingvistice mari", a declarat Alikhan.

Ea a adăugat că, datorită statutului non-profit al fundaţiei, aceasta nu percepe taxe de la OpenAi pentru utilizarea conţinutului său. Acesta este, de asemenea, acelaşi motiv pentru care compania nu are reclame şi nu urmăreşte informaţiile private ale utilizatorilor.

Alături de ChatGPT în restul topului cinci s-au aflat postări biografice despre persoane care au murit în 2023, Cupa Mondială de Cricket din 2023, Indian Premier League, care este o ligă de cricket, şi filmul "Oppenheimer".

Audienţele din India şi Asia de Sud-Est au avut un mare impact asupra listei din 2023, deoarece o cincime din listă a fost formată din mass-media din această regiune şi din însăşi ţara India.

"În momentul de faţă avem aproximativ 4.700 de editori voluntari activi ai Wikipedia în limba engleză în India", a declarat Alikhan. "Acest total îi plasează în urma doar a Statelor Unite şi a Regatului Unit. India are un mediu mediatic bogat şi un sector al tehnologiei informaţiei".

Alikhan a declarat că este pentru prima dată când articole legate de Cricket au apărut în top 25 al Wikipedia, pe care fundaţia îl publică în fiecare an din 2015.

Indian Premier League, o ligă de cricket masculin Twenty20, a apărut de două ori. Pagina pentru liga în sine a primit peste 32 de milioane de vizualizări, iar cea pentru sezonul 2023 a primit peste 20 de milioane de vizualizări.

Paginile pentru două filme de acţiune de la Bollywood-ul indian, "Jawan" şi "Pathaan", au intrat, de asemenea, pe listă ca unele dintre cele mai vizionate pagini, depăşind paginile pentru filme americane cu mari încasări, precum "Barbie" şi "Avatar: Calea apei".

"Barbie", filmul distribuit de Warner Bros. care este deţinut de compania mamă a CNN, Warner Bros. Discovery, a adus încasări de peste 1,4 miliarde de dolari la nivel global la box office, în timp ce "Oppenheimer" a adus încasări de peste 950 de milioane de dolari. Totuşi, acesta din urmă a primit mai mult interes pe Wikipedia.

Filmul despre Oppenheimer a avut peste 28 de milioane de vizualizări, pagina despre fizicianul J. Robert Oppenheimer însuşi a avut 25,6 milioane de vizualizări, în timp ce filmul despre Barbie a primit 18 milioane.

În rest, lista a fost completată de personalităţi influente din sport, divertisment şi afaceri. Taylor Swift, Elon Musk şi Lionel Messi sunt cei mai importanţi creatori de ştiri în cadrul meseriilor lor respective, iar acest lucru s-a văzut în numărul de vizualizări ale paginilor lor pe Wikipedia.

Muzica lui Swift continuă să domine topurile, alături de succesul turneului Eras Tour şi al filmului de concert care a urmat; controversele lui Musk expuse prin postările pe reţelele de socializare, comentariile publice şi deciziile de afaceri; şi debutul lui Messi în calitate de căpitan al clubului Inter Miami din Major League Soccer.

Subiecte şi figuri mai puţin dorite au intrat şi ele pe listă. Deşi a fost oarecum umbrită de ştirile despre războiul din Gaza, invazia Rusiei în Ucraina a înregistrat aproape 12,8 milioane de vizualizări pe Wikipedia.

Atacul Hamas asupra Israelului, care a declanşat cel mai nou capitol al unui conflict care durează de zeci de ani, a avut loc mai târziu în cursul anului, la 7 octombrie, acesta fiind probabil motivul pentru care nu a intrat pe listă, în comparaţie cu invazia Rusiei în Ucraina, care a început în februarie 2022.

Ultimul pe listă a fost Andrew Tate, influencerul intolerant şi autoproclamat misogin, care a fost acuzat de viol şi trafic de persoane în România. Pagina sa a primit peste 12,7 milioane de vizualizări.

Tate, care a revenit ]n public pe X, fostul Twitter, după ce Musk a devenit proprietarul site-ului de socializare, a determinat educatorii, poliţia, avocaţii pentru drepturile omului şi politicienii să avertizeze împotriva influenţei sale asupra tinerilor, în special a bărbaţilor tineri.

Lista completă a paginilor, în funcţie de rang şi de numărul de vizualizări:

1. ChatGPT, 49.490.406 de afişări de pagini

2. Decese în 2023, 42,666,860

3. Cupa Mondială de Cricket din 2023, 38,171,653

4. Indian Premier League, 32.012.810

5. "Oppenheimer" (film), 28.348.248

6. Cupa Mondială de cricket, 25.961.417

7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469

8. "Jawan" (film), 21.791.126

9. 2023 Indian Premier League, 20,694,974

10. "Pathaan" (film), 19.932.509

11. The Last of Us (serial TV), 19.791.789

12. Taylor Swift, 19.418.385

13. "Barbie" (film), 18.051.077

14. Cristiano Ronaldo, 17.492.537

15. Lionel Messi, 16.623.630

16. Premier League, 16.604.669

17. Matthew Perry, 16.454.666

18. Statele Unite ale Americii, 16.240.461

19. Elon Musk, 14.370.395

20. "Avatar: Calea apei" (film), 14.303.116

21. India, 13.850.178

22. Lisa Marie Presley, 13.764.007

23.Gardienii Galaxiei Vol. 3, 13.392.917

24. Invazia rusă în Ucraina, 12.798.866

25. Andrew Tate, 12.728.616