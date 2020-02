VIDEO | Victorie entuziasmantă pentru CSA Steaua! Reacția antrenorului Daniel Oprița

Cosmin Mihai, Rareș Enceanu, Florin Răsdan și Valentin Niculae au înscris pentru Steaua.

În primul amical din 2020, CSA Steaua a învins echipa din Liga a 2-a Turris Turnu Măgurele, scor 1-0.

Sâmbătă, de la ora 14:00, Steaua va juca împotriva unei alte echipe de Liga a 3-a, CSM Focșani.

„Sunt mulțumit! E bine că n-am avut nicio accidentare. Venim după o perioadă în care am acumulat fizic, am avut antrenamente grele. Mai avem de lucrat la relațiile de joc, n-avem multe noutăți în echipă și de aceea n-o să fie greu să facem echipa să joace mai bine decât în tur. Am întâlnit o echipă bună, care încearcă să paseze, ne-au pus probleme.

La Juventus București am avut condiții mai grele decât aici. Sunt condiții practic de Liga 1, jucători valoroși. Încerc să mai iau jucători de Liga a 2-a, care joacă la echipe care se bat la promovare. Cred că lotul va fi bun chiar și pentru promovare spre Liga 1. Strategia de transferuri am făcut-o și pentru Liga a 3-a, chiar pentru Liga a 2-a,” a spus antrenorul Daniel Oprița la finalul partidei.

