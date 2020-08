VIDEO | Halep, fericită la Praga! “Joc din ce în ce mai bine!”

După ce a cedat numai două game-uri în meciul cu Magdalena Frech, Simona s-a declarat mulţumită de nivelul la care a ajuns jocul ei după numai trei meciuri.

“Astăzi a fost mai bine, tot meciul a fost mai bun. Sunt fericită că joc din ce în ce mai bine. Nu a fost uşor nici pentru ea, a avut un meci greu şi ieri. Am lovit mingea mai puternic, am deschis terenul mai bine, am închis bine punctele cu voleuri. A fost bine, fiindcă mingea venea mai uşor decât ieri, a trebuit doar să fiu acolo şi să fiu mai agresivă” – a declarat Halep la finalul partidei.

În semifinale, Halep va întâlni învingătoarea meciului dintre Irina Begu şi Sara Sorribes Tormo.

