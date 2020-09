VIDEO | Gabi Iancu e pregătit să debuteze la echipa națională! “M-am adaptat ușor”

România întâlneşte Irlanda de Nord (4 septembrie, la Bucureşti) și Austria (7 septembrie, la Klagenfurt), în primele două partide din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.

Denis Alibec, George Pușcaș și Sergiu Buș sunt concurenții lui Gabi Iancu pentru postul de atacant.

“Nu m-am gândit că n-o să fiu convocat niciodată la națională, doar am simțit că o să fie mai greu. Mereu am vrut să joc pentru echipa națională. Cu mulți dintre colegi am mai jucat înainte, ne cunoaștem și a fost destul de ușor să mă adaptez.

Cred că nu am avut un tupeu extraordinar în joc până acum. Domnul Rădoi este un antrenor foarte bun, l-am avut și la Steaua (n.a. – FCSB), sunt sigur că poate să schimbe multe. Eu cred că vom face performanță împreună. Sunt sigur că avem forța să câștigăm grupa de Liga Națiunilor. Am văzut mult talent în echipa noastră.”

