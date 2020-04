Un fost stelist surprinde: ”Nu mergeau lucrurile cum trebuie, am zis să încerc la pompieri!”

Florin Gardoș (31 ani) a dezvăluit că drumul său în viață putea fi cu totul diferit. Fostul fundaș al roș-albaștrilor și actualul jucător al Universității Craiova putea să devină pompier în urmă cu mulți ani.

După ce a terminat liceul, situația fotalistului român nu era strălucită, iar Gardoș recunoaște că voia să dea probe la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă.

”A fost o perioadă după ce am terminat liceul, jucam în Liga 3, și nu mergeau lucrurile asa cum trebuia, nu vedeam nicio perspectivă. Cunoscând pe cineva la pompieri, pentru că toți cei care se lăsau de fotbal în Satu Mare se făceau pompieri, am zic să încerc și eu, pentru că nu era o problemă cu testele fizice pentru mine. Am zis să mai stau un an să văd cum merge treaba și a fost bine. Am ajuns la Chiajna și am promovat” a dezvăluit Florin Gardoș la ProSport.

