Un fost stelist îi prevede un viitor negru FCSB-ului: ”Va ajunge să dispară!”

Vivi Răchită a comentat ieşirea FCSB-ului din Europa, fără măcar a ajunge în play off.

„Din păcate, am avut dreptate. Am spus în această săptâmână că FCSB n-are șanse prea mari să se califice. N-aveam cum să gândesc altfel decât realist. La situația FCSB-ului, era greu să se califice. Slovan Liberec a fost o echipă slabă, sunt convins că în turul următor va sucomba. Eu am jucat șapte ani la Steaua și știu ce vorbesc.”, a declarat acesta la GSP Live.

Fostul fundaş nu crede că aducerea lui Cătălin Straton a întărit echipa.

”Să nu-l facem pe Straton un erou. Straton, până la 32 de ani, s-a căutat! Dacă era un portar cu ceva de arătat, ar fi fost mai sus. N-are nicio șansă să joace în campionat. Andrei Vlad este jucător U21, joacă și la națională . Straton va fi rezerva lui Vlad, sunt convins că se va întâmpla așa”, a mai spus Răchită.

