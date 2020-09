Un fost internațional e convins: “Selecționata României trebuie să rămână a românilor”

Mario Camora, fundașul CFR-ului, a devenit cu acte în regulă cetățean român după ce a încheiat procedura necesară dobândirii acestui drept și poate evolua pentru România, dacă selecționerul Mirel Rădoi se decide să-l convoace.

“Atâta timp cât noi avem această regulă under 21, nu-l văd să fie o soluție pe Mario Camora. Păi ce facem acuma? Am zis că vrem să promovăm jucătorii români, iar acuma aducem jucători străini? Haideți atunci să desființăm regula under 21, care și așa a distrus fotbalul românesc cred eu, mai ales la echipele din cupele europene și haideți să naturalizăm. Camora este un jucător bun, un jucător peste ce avem noi la poziția respectivă, dar repet, cred că selecționata României trebuie să rămână a românilor”, a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

