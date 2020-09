Trei români joacă astăzi la US Open! Programul complet

Până acum, trei românce au părăsit US Open din primul tur. Este vorba despre Irina Begu, Mihaela Buzărnescu și Raluca Olaru (la dublu).

Sorana Cîrstea (locul 77 WTA) o înfruntă pe britanica Johanna Konta (13 WTA), după ora 20:00 (ora României).

Konta a câștigat clar ambele confruntări anterioare și este favorită să avanseze în runda următoare la US Open.

Patricia Țig (locul 88 WTA) pornește cu a doua șansă în fața croatei Donna Vekic (24 WTA). Meciul va începe la ora 18:00 (ora României).

Totuși, Țig a învins-o o dată pe Vekic, tot pe suprafață rapidă, în 2015.

Horia Tecău va juca alături de olandezul Jean-Julien Rojer, în primul tur la US Open, împotriva perechii Marcelo Arevalo/Jonny O’Mara.

Pe fondul rezultatelor slabe din ultimul an, Tecău și Rojer nu mai sunt pe lista capilor de serie la US Open și vor avea un traseu complicat. Românul și olandezul au câștigat trofeul la New York în 2017.

Vezi pe realitateasportiva.net care sunt cele mai importante meciuri ale zilei la US Open!