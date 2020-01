Suspiciune de blat! Ce meci anchetează FRF. „Vor fi audieri!”

Fostul antrenor al echipei bucureștene a dezvăluit că partida cu UTA face obiectul comisiilor de specialitate din cadrul FRF.

„Eu personal am spus că mă pun la dispoziția Federației, pentru că am vrut să evit orice discuție. Acea partidă ni s-a părut și nouă suspectă. Analizând-o ulterior, am avut dubii.

Se discută la FRF și bineînțeles că o să fie audieri. Ar putea să fie vorba și despre Alin Stoica. Sunt suspiciuni care pot îndruma pe această pistă, ca el ar fi putut face ceva la acel meci”, a spus Marius Baciu.

Antrenorul l-a schimbat pe Stoica la pauză în acel meci.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.