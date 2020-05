Şumudică, blocat în România! Riscă să îşi piardă postul

Şumudică a încercat varianta unui avion privat, aşa cum a procedat şi când a plecat din Turcia. S-a lovit însă de refuzul autorităţilor de la Bucureşti.

Şumudică ar fi nevoit să stea şi două săptămâni în carantină după sosirea în Turcia.

“Am crezut că pentru zboruri private nu e o problemă, trebuia să plec cu staff-ul şi cu Maxim şi să ajung pe 1 mai. Nu e zbor de linie, nu mă înghesui pe cursă de linie, eram noi 4 într-un avion.

Am făcut plata, am completat formulare pentru spaţiul aerian turc, am dat permisele de muncă, tot, dar azi în jur de ora 14 am primit răspunsul – autorităţile române nu au aprobat pe motiv că nu sunt zboruri între România şi Turcia până pe 14 mai potrivit Ordonanţei militare”, a spus Şumudică la Digi Sport.

Antrenorul lui Gaziantep se află într-o situaţie complicată. Speră să găsească înţelegere, aşa cum au găsit şi muncitorii sezonieri care au plecat recent în Germania.

