Simona Halep „evadează” din izolare pentru a merge în vizită la părinți

Fostul lider mondial se află acum la București și spune că așteaptă cu nerăbdare ziua când va putea să-i strângă din nou în brațe pe cei dragi.

„Părinții mei sunt la Constanța. Nu e ok să stăm foarte multe persoane împreună, dar câteodată mă mai duc și eu să-i văd că mă ia dorul. Am avut perioade, la început, în care teama a fost destul de mare, dar am analizat, am citit foarte mult și mi-am dat seama că, dacă te protejezi, totul o să fie ok.

E o perioadă dificilă pentru toată lumea, si pentru mine si pentru toți, indiferent de situația în care te afli.”

