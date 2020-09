Schimbare la Gaziantep! Intră Alibec, iese Șumudică! Antrenorul se așteaptă să fie demis

Tehnicialul român se așteaptă chiar să fie demis pe parcursul acestui sezon din Superliga.

„Eu am doar 9 străini în lot, în condițiile în care putem avea 14. Am antrenamente cu 16-17 jucători. Am vrut să fac un 10 contra 10 sau 10 contra 8 și practic n-am avut cum. A trebuit să pun antrenori secunzi.

Federația și televiziunile n-au virat banii către cluburi, se împotmolesc lucrurile, nu există bani pentru transferuri, mi se spune mereu asta, iar eu am de suferit. Maxim și Toșca au venit și ei încărcați de la echipa națională. Pe Toșca nu l-am avut meciul trecut, n-am vrut să risc, a venit încărcat pe aductor.

E greu să iau decizia de a pleca. Pe mine mă țin foarte mult pe loc transferurile făcute aici. Eu nu-l lăsam pe Maxim aici, Gaziantep nu-l avea niciodată dacă nu eram eu aici. Apoi Junior Morais, Toșca, Kana-Biyik, mulți jucători. Sunt niște probleme la club pe care eu le simt cel mai mult.”

